Тель-Авив, Израиль, 15 апреля, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Истребители Военно-воздушных сил Израиля в ночь на 15 апреля перехватили неизвестный дрон, приближавшийся к территории страны с востока. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Li Rui/Xinhua/ZUMAPRESS.com/ТАСС

«Ночью истребители израильских ВВС успешно перехватили беспилотник, который приближался к Израилю с востока», — проинформировали в ЦАХАЛ.

В пресс-службе заявили, что перехваченный дрон находился под наблюдением израильских военных и не представлял угрозы, а потому на территории Израиля в связи с инцидентом не объявляли воздушную тревогу.

Данных о пострадавших и причинённом ущербе не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран осуществил массированную атаку по Израилю с применением нескольких сотен ракет и ударных дронов. Удар стал ответом на атаку ЦАХАЛ по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлился, по оценкам Вашингтона, не менее пяти часов.

Иранский президент Ибрагим Раиси назвал законным правом Ирана на самооборону удары по Израилю. Ранее в Тегеране предупреждали Тель-Авив о значительно более масштабной новой атаке в случае ответа Израиля на удар Ирана.

Министерство иностранных дел России после атаки Ирана выразило обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвало все стороны конфликта к сдержанности. В МИД отметили, что Тегеран назвал атаку реализацией права на самооборону и ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. В ведомстве уточнили, что Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН.