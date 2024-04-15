Москва, 15 апреля, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Бойцы добровольческого корпуса из отряда «Ирбис», действующего в составе группировки «Юг», сбили беспилотник RQ-20 Puma, корректировавший огонь американских гаубиц М777 по российским позициям. Подробности рассказал «РИА Новости» один из военнослужащих отряда.

(сс) U. S. Navy Беспилотник RQ-20 Puma

БПЛА RQ-20 Puma является малым разведывательным дроном, которые производят американцы.

Один такой беспилотник стоит порядка 250 тыс. долларов (почти 24 млн рублей). Предположительно, ВСУ получили несколько таких летательных аппаратов от США — 16 штук (к концу 2022 года).

«Эта «птичка» предназначена для коррекции орудий американского типа — «три топора» (американская гаубица М777), всей остальной техники. То есть дрон летает высоко и видит далеко», — пояснил российский боец.

Беспилотник посадили под Соледаром в районе Орехово-Васильевки в момент корректировки огня бившей по российским позициям американской гаубицы М777. В нём уцелел модуль видеонаблюдения с лазерным прицелом, а также модуль управления, на котором должна содержаться информация как о самом БПЛА, так и о его применении.

«Достанут оттуда полезную информацию, узнаем, откуда он взлетает, что видит», — заверил военный.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 апреля была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российской территории. На этот раз беспилотник ВСУ был перехвачен над Краснодарским краем.

Российский артиллерист Сергей Лазаренко в ходе спецоперации первым же снарядом уничтожил танк Leopard 2. Его поразило, что немецкие машины очень хорошо горят.