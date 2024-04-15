Вашингтон, 15 апреля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден преднамеренно сдержался после удара Ирана по Израилю и не выступил с обращением к нации, предполагая, что это приведёт к эскалации конфликта. Об этом 14 апреля написало американское издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В статье указали, что сотрудники Белого дома обсуждали возможность обращения Байдена к американцам после того, как Израиль вместе с США сбили подавляющее большинство иранских беспилотников и ракет. При этом конкретных планов организации такого видеообращения не было. Байден после удара Ирана «умышленно не появлялся на публике», надеясь, что это «поспособствует деэскалации ситуации».

По оценкам советников, обострения ситуации лучше избегать.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты не хотят расширения эскалации на Ближнем Востоке после массированных ударов Ирана по Израилю, заявил советник Белого дома Джон Кирби. По его словам, американский лидер ясно дал понять, что США не стремятся к войне.

Газета The New York Times 14 апреля написала со ссылкой на израильских чиновников, что некоторые израильские министры и законодатели требовали быстрого и агрессивного ответа Ирану в качестве реакции на атаку, однако после разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом тот отказался от этой идеи. В качестве причины назывался относительно небольшой ущерб от иранского удара.

В МИД России после атаки Ирана выразили обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвали все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на иранское консульство в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.