Москва, 15 апреля, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Центробанк России начал проверку аудитора «QIWI Банка» — компании Kept. Об этом 15 апреля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник.

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«ЦБ РФ проверяет аудитора «Киви Банка» — компанию Kept. Регулятор запросил информацию об осведомлённости и реакции аудитора на выявление у «Киви» рисковых операций», — отметили авторы.

Банк России в последние годы неоднократно вводил ограничения против банка, выдавая ему предписания.

Проверку проводит департамент корпоративных отношений. Это подразделение ЦБ отвечает за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, оказывающими услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Банк России отозвал у «Киви Банка» лицензию на осуществление банковских операций из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также систематических нарушений законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В кредитной организации назначили временную администрацию, её функции возложили на Агентство по страхованию вкладов.

Во время пресс-конференции 22 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о направлении регулятором заявления в Арбитражный суд о принудительной ликвидации «Киви Банка». Она уточнила, что у банка была отозвана лицензия за неоднократное нарушение противолегализационного законодательства. Профицит средств у финансовой организации превысил 28 млрд рублей. Глава ЦБ заверила, что все обязательства перед клиентами будут исполнены.

В апреле Арбитражный суд по заявлению Банка России ликвидировал ранее лишённый лицензии «Киви Банк». Представитель временной администрации банка (Агентства по страхованию вкладов) заявил в суде, что активы «Киви Банка» оценены в 68,3 млрд рублей, обязательства — в 43,2 млрд рублей, что свидетельствует об отсутствии у банка признаков банкротства.