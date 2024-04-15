Наступил 782-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Он ознаменован известием из оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Часова Яра, где пожилые люди стали заложниками украинских боевиков. Их намеренно не эвакуируют, чтобы замедлить продвижение российской армии, пояснил 15 апреля «РИА Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум Часов Яр, наступление ВС РФ

Зная по Мариуполю и другим городам, как российские бойцы ведут боевые действия в местах нахождения мирных людей, стариков Часов Яра ВСУ оставили в качестве «живого щита», подчеркнул советник главы ДНР. По его словам, начавшаяся было принудительная эвакуация мирного населения остановлена. Выехать позволили только молодёжи, чтобы она не смогла при помощи современных технологий передавать полезную для российских войск информацию о противнике.

Тем временем российский артиллерист Сергей Лазаренко, который в ходе СВО первым же снарядом уничтожил танк Leopard 2, отмечает, что вражеская техника горит, как спички: немецкий танк был легко поражён с помощью российской самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

На южнодонецком направлении экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу противника. По данным Минобороны, удар был нанесён неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

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