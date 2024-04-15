Москва, 15 апреля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Мощность российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) позволяет оперативно включать применяемые ВСУ новые терминалы Starlink в перечень целей для воздействия, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил РФ Юрий Ласточкин.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«Использование коммерческих диапазонов частот, идущее вразрез с международными обязательствами, создаёт определённые трудности. Но имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия», — сказал он.

Ласточкин подчеркнул, что использование большого количества терминалов Starlink практически во всех звеньях управления ВСУ многократно подтверждено в ходе СВО данными радиоразведки. Другой вопрос — легитимность передачи технологий коммерческой системы одной из воюющих сторон. Это представляет собой продолжение темы двойных стандартов и лицемерия политики США, отметил начальник войск РЭБ.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg провело расследование и выяснило, что терминалы Starlink незаконно продаются на чёрном рынке. Их перевозят контрабандой. Установлено, что Starlink используется в Венесуэле, Йемене, Судане и ЮАР, где, по официальным заявлениям компании, терминалы не продают. При этом контрабандисты активируют терминалы на территории других государств, а затем находят покупателей в любой иной стране.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил, что без поддержки спутниковой связи GPS применяемое ВСУ высокоточное оружие американского производства работать не сможет. Это говорит о том, что есть уже немало фактов, доказывающих, что США используют космическое пространство в военных целях против России, добавил эксперт.

Британская газета The Telegraph в конце ноября 2023 года написала, что у российских военных есть возможность ликвидировать спутники Starlink, помогающие ВСУ наносить удары. Как пояснили эксперты, коммерческие космические спутники не попадают под действие Женевской конвенции и при использовании их одной из сторон конфликта вполне могут быть рассмотрены в качестве законной цели.

В ходе военного конфликта на Украине Россия имеет преимущество в сфере радиоэлектронной борьбы. Украинские военные не могут противостоять российским средствам РЭБ, отметила газета The New York Times.