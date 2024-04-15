Москва, 15 апреля, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачева должна была по информации СМИ 15 апреля с размахом отпраздновать 75-летний юбилей в Израиле в окружении 160 гостей. Однако этого не случится, и даже её комика-супруга не будет рядом. О превратностях судьбы беглой исполнительницы написала «Комсомольская правда».

Цитата из видео «Снова «улетела!» Стало извесно об отъезде Аллы Пугачевой» Алла Пугачева

В день юбилея Пугачёва будет в своём доме в Кесарии. Заявленное торжество не состоится — небо над еврейским государством закрыто из-за массированной атаки Израиля беспилотниками и баллистическими ракетами Ирана в ночь на 14 апреля. Поэтому друзья не слетятся на «шабаш».

«Алла Борисовна много лет любила роскошь, богатство, окружать себя разными людьми. Своё 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовёт на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш», — рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Скрасят её одиночество лишь малолетние дети Гарри и Лиза. Супруг Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) также отсутствует по причине гастролей.

Накануне Максим Галкин напился и с бокалом в руках пожелал удачи израильской армии.

Неприехавшим к юбилярше гостям остаётся лишь слушать её новую песню «Я плачу» (написана ещё пять лет назад). Песня передаёт состояние брошенной и забытой всеми звезды, написали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, российские телеканалы не стали готовить праздничные программы в честь юбилея Пугачёвой.

Алла Пугачёва намерена была устроить гастроли по странам Европы, заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

До этого Аллу Пугачёву в России предложили признать иностранным агентом. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что соответствующую процедуру уже начала Генеральная прокуратура РФ, которая направила просьбу в Министерство юстиции страны.

Ранее Алла Пугачёва выложила в соцсети видеообращение, в котором заявила, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются».

Так она отреагировала на слова российского певца Стаса Михайлова о том, что артисты, которые сбежали из России и теперь поливают её грязью, приползут назад на коленях, поняв, что ничего из себя не представляют.