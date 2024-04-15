Тель-Авив, Израиль, 15 апреля, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, сообщила 15 апреля пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Сирены прозвучали на севере Израиля», — напасали в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля предупреждающие о ракетной опасности сигналы включили на юге Израиля. Воздушная тревога объявлялась в городе Ашдод и в населённых пунктах рядом с сектором Газа. В 2024 году это стало первым оповещением о воздушной тревоге в Ашдоде. В районах, граничащих с палестинским анклавом, сирены включались 10 января.

Ранним утром 14 апреля очередную партию баллистических и крылатых ракет запустили с территории Ливана в направлении Израиля. В городе Кацрине (находится под контролем Израиля) и в близлежащих населённых пунктах объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 14 апреля в Иерусалиме прогремели взрывы. Также в городе были слышны звуки сирен. По информации ЦАХАЛ, сигналы воздушной тревоги включили на юге и севере Израиля, а также в районе Мёртвого моря и в Иерусалиме.