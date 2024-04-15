Москва, 15 апреля, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Руководство ЛДПР — в процессе обсуждения вопроса слияния, предположительно, с Партией дела, возглавляет которую бизнесмен Константин Бабкин. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

ЛДПР

Известно, что несколько дней назад лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о начале обсуждения.

Секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин не исключил объединения с другими партиями, но не уточнил, о каких структурах идёт речь.

По информации издания, предполагается, что ЛДПР юридически поглотит Партию дела.

При этом бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский не раз заявлял, что партия никогда ни с кем объединяться не будет, считая, что «объединяются слабые, неспособные».

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы России лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.