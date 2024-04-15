Анталья, Турция, 15 апреля, 2024, 05:10 — ИА Регнум. В рамках расследования смертельной аварии на фуникулёре в турецкой Анталье суд принял решение арестовать пять человек, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Peggy_Marco Канатная дорога

«После оценки предварительного отчёта экспертов… были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее. В отношении восьми человек введён судебный контроль, ещё одного отпустили на свободу», — написал Тунч в соцсети X.

В агентстве İhlas Haber Ajansı уточнили, что в числе арестованных оказался префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз, ранее возглавлявший управляющую фуникулёром компанию ANET.

Мэр Антальи Мухиттин Бёджек заверил, что открытый в 2017 году фуникулёр проходил все необходимые проверки.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в Анталье одна из кабин фуникулёра во время движения сорвалась с тросов и упала на горный склон. Один человек погиб, 17 пострадали. Из-за аварии канатная дорога была обесточена и остановлена. К спасению людей привлекали более 500 человек, семь вертолётов, военно-транспортный самолёт, свыше 100 единиц техники, машины скорой помощи и дрон.

Йылмаз Тунч предположил, что авария фуникулёра, в результате которой погиб человек, могла произойти из-за коррозии металлических конструкций. По результатам предварительной проверки выявили отсутствие плана эвакуации у компании, которая эксплуатировала фуникулёр, добавил он.