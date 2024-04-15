Вашингтон, 15 апреля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Военные силы Соединённых Штатов в ходе атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля уничтожили несколько десятков беспилотников и шесть ракет. Такие данные озвучило центральное командование Пентагона.

Иранская баллистическая ракета Fateh-110

По информации ведомства, американские военные при поддержке эсминцев европейского командования успешно уничтожили более 80 дронов и как минимум шесть баллистических ракет из Ирана и Йемена, которые были направлены в сторону Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, Иран в ходе ударов по целям Израиля применил не менее семи гиперзвуковых ракет, заявил иранский гостелеканал Press TV, отметив, что ни одна из них не была перехвачена израильскими средствами ПВО.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Операция, получившая название «Правдивое обещание», стихла по прошествии пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

По информации телеканала N12, ударные беспилотники и крылатые ракеты, запущенные Ираном по Израилю, не смогли достичь территории еврейского государства. Основной ущерб был нанесён баллистическими ракетами, которые не удалось перехватить израильским системам ПВО.

Американская газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников писала, что Иран атаковал Израиль с помощью 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля — земля» и 36 крылатых ракет.