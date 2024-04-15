Санкт-Петербург, 15 апреля, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Мужчина с собакой учинил стрельбу в пункте выдачи одного из маркетплейсов в городе Санкт-Петербурге. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Victor Задержание

Инцидент произошел вечером в доме по Заневскому проспекту. Мужчина начал стрелять в ответ на замечание о собаке. Он произвёл несколько выстрелов из аэрозольного пистолета в сторону сотрудника пункта выдачи.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию. Задержанным оказался ранее судимый 42-летний житель Санкт-Петербурга. Оружие у мужчины изъяли.

В результате происшествия пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 марта в ресторане «Чабрец» в Санкт-Петербурге между двумя посетителями произошёл конфликт. Они некоторое время общались на повышенных тонах. В результате конфликта один из мужчин выстрелил несколько раз в собеседника, пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемый в стрельбе не пытался скрыться и не оказал сопротивления полиции. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В Санкт-Петербурге утром 20 февраля на Выборгском шоссе неизвестный выстрелил в голову 42-летнего мужчины, а после скрылся с места происшествия. Нападение произошло возле одной из школ, когда шофёр привёз детей и владельца автомобиля. Пока тот отводил детей на учёбу, водитель был на улице. В этот момент прозвучал выстрел, шофёр упал. По данным Telegram-канала «112», пуля калибра 9 мм попала в затылок водителя. Силовики возбудили уголовное дело.