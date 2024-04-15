Москва, 15 апреля, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о высказывании политика Владимира Жириновского об Украине в контексте того, что все забудут про неё. Она выразила надежду, что такой посыл станет пророческим. Об этом Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 14 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

По словам Симоньян, Владимир Жириновский многое «предчувствовал, предсказывал».

«Мне очень хочется надеяться, что его пророческие слова о том, что все забудут про Украину, действительно окажутся пророческими. Это главное, что волнует лично меня во всём этом конфликте», — признала редактор.

Журналист также добавила, что, перефразируя известное пожелание Шекспира «чума на оба ваши дома», хочется сказать: «выздоровление на оба ваши дома». Она пожелала всем счастья, богатства. Однако с условием.

«Отстаивайте интересы своих стран, нас — оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом», — подытожила Маргарита Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, Украина в открытую заявляет о планах устроить террористические акты в отношении инфраструктуры России, что говорит о правильности решения начать спецоперацию. Об этом заявил 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В минобороны Украины не оставляют надежд вновь предпринять попытку атаки на Крымский мост. Один из военных чиновников признался, что разрушение моста «абсолютно осуществимо».

Россия, обстреливая энергетическую инфраструктуру Украины, делает из неё «чемодан без ручки» для Евросоюза, заявил 14 апреля экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, нанося удары по инфраструктуре, Москва придерживается стратегии, согласно которой целью являются переговоры в условиях, когда ЕС уже не может содержать Украину.