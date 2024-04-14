Вашингтон, 15 апреля, 2024, 02:49 — ИА Регнум. США не связывались с Россией по поводу нападения Ирана на Израиль, ставшего ответом на недавний удар израильской армии по иранскому консульству в Дамаске. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мне ничего неизвестно о каких-либо контактах», — ответил представитель Белого на вопрос «РИА Новости» о том, проводились ли контакты между Вашингтоном и Москвой на данную тему.

Как сообщало ИА Регнум, незамедлительная ответная атака Израиля по Ирану была отложена после звонка президента США Джо Байдена. На израильском телеканале «Кан-11» отметили, что глава Белого дома в телефонном разговоре убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не идти на эскалацию, считать успешным отражение атаки с минимальными потерями. При этом в еврейском государстве считают необходимым отреагировать, но при этом учесть, что Иран не смог нанести существенный ущерб.

Израильтяне могут ответить на недавнюю атаку Ирана уже 15 апреля, предположили обозреватели газеты The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и некоторых западных стран. Инициатива перешла к Израилю, поэтому нужен выверенный ответ для восстановления сдерживания, заключили авторы.

США готовы защищать Израиль в случае нового нападения, но не будут принимать участие в ответном ударе по Ирану, если Израиль решит такой удар нанести, подчеркнул 14 апреля высокопоставленный представитель Белого дома. Он добавил, что США рассматривают атаку Ирана как опасный акт, чреватый эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке.