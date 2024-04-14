Вашингтон, 15 апреля, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Израильские вооружённые силы могут ответить на недавнюю атаку Ирана уже 15 апреля. Такое предположение сделали обозреватели газеты Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и некоторых западных стран.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

По заключению издания, инициатива перешла к израильтянам, которым нужен выверенный ответ для восстановления сдерживания.

«США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник», — написали авторы.

Военные эксперты Израиля заявили, что Тегеран запустил более 170 начиненных взрывчаткой беспилотников, около 120 баллистических ракет и около 30 крылатых ракет.

«Ущерб мог быть катастрофическим. Как оказалось, почти все были перехвачены», — признала Wall Street Journal.

Как сообщало ИА Регнум, страны Ближнего Востока находятся на грани полномасштабного конфликта, пришло время для деэскалации, призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на срочном заседании Совета Безопасности организации после атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля.

Некоторые члены кабинета военного времени Израиля предложили ударить по Ирану в качестве ответной реакции на атаку 13 апреля, однако после разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом тот отказался от атаки.

Американский телеканал CNN заявлял, что Израиль ответит на массированную атаку Ирана, однако масштабы и параметры ответа на тот момент были не определены.