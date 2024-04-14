Лондон, 15 апреля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. В минобороны Украины не оставляют надежд вновь предпринять попытку атаки на Крымский мост. Один из военных чиновников признался, что разрушение моста «абсолютно осуществимо». Об этом он заявил британской газете The Sun.

ИА REGNUM Крымский мост

«Украинские официальные лица заявляют, что они разрушат самый любимый мост Владимира Путина к середине июля. Им нужно примерно 100 дней, чтобы осуществить почти невозможное», — написал британский таблоид.

Директор Центра оборонных концепций и технологий Брайан Кларк, которого цитирует издание, считает, Украине для этого «нужно правильное оружие».

«Самый активно защищаемый мост в мире может быть разрушен многосторонней атакой с воздуха и моря в стиле большого взрыва», — сказал эксперт по военно-морским операциям и радиоэлектронной борьбе Кларк The Sun.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. Он заявил, что военные будут пытаться разрушить Крымский мост, а также бить по российской инфраструктуре.

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что слова Зеленского вызваны агонией и страхом. Также, по словам председателя, судя по развитию событий, становится очевидным, что киевский режим ответит за все уже совершённые преступления.

Газета The Guardian 3 апреля написала о намерении ГУР минобороны Украины провести новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Основная часть необходимых средств для этой цели якобы получена Киевом.

11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытые заявления киевского режима о террористических планах в отношении российских объектов вновь подтвердили правильность начала спецоперации на Украине.

Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись, как высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают варианты удара по Крымскому мосту. Они обдумывали, возможно ли применить Taurus таким образом, чтобы Германия могла дистанцироваться от атаки и не стать стороной конфликта.

Президент Владимир Путин 13 марта назвал фантазиями угрозы нанести удар про Крымскому мосту, которые делают, пытаясь напугать Россию. Глава государства также напомнил, что участие немецких военных в атаке на мост будет противоречить Конституции Германии.

На автомобильной части Крымского моста 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, это привело к частичному обрушению автомобильных пролётов. В результате теракта погибли четыре человека. ФСБ установила, что к этому причастно ГУР Украины. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 26 июля 2023 года признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Второй раз Крымский мост был атакован 17 июля 2023 года. Киев применил для этого морские дроны. В результате удара по мосту погибла ехавшая отдыхать в Крым семейная пара из Белгородской области.