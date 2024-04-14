Саратов, 15 апреля, 2024, 01:17 — ИА Регнум. В Саратове после драки с участием нескольких десятков человек возбудили уголовное дело, сообщила 14 апреля пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Publicdomainpictures.net Драка

«Во время конфликта один из его участников на автомобиле совершил наезд на другого и попытался сбить ещё нескольких человек, после этого скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В Саратовской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений.

В центральном аппарате СК России ожидают доклада руководства следственного управления по Саратовской области об установленных в ходе расследования обстоятельствах произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля в Сети появилось видео массовой драки на пешеходной улице в центре Саратова. Потасовка началась около гостиницы «Волга» на проспекте Столыпина. На кадрах видна большая группа мужчин, часть из них вооружились палками. В какой-то момент в толпу врезался автомобиль «Лада Приора» и стал кружить по улице, люди разбегались от него в стороны.

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После массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Предположительно, в драке принимали участие около 20 человек. Следователи организовали оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к совершению преступления.