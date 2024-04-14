Киев, 14 апреля, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Россия, обстреливая энергетическую инфраструктуру Украины, делает из неё «чемодан без ручки» для Евросоюза, заявил 14 апреля экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», — сказал он в интервью киевским журналистам.

По его словам, нанося удары по инфраструктуре, Москва придерживается стратегии, согласно которой целью являются переговоры в условиях, когда ЕС уже не может содержать Украину.

«Это очень чёткая логика — переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном», — добавил он.

Ранее журналисты телеканал CNN отмечали, что на Украине полагают: смена тактики ВС РФ при ударах по объектам энергетической инфраструктуры киевского режима стала поворотным моментом в специальной военной операции. Если ранее атаки на объекты энергосистемы Украины были более разрозненными, то теперь удары стали концентрированными, одну и ту цель атакуют десятки ракет и беспилотников, указали авторы.

Как передавало ИА Регнум, вооружённые силы России с 6 по 12 апреля нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ТЭК и ВПК Украины. Минобороны отмечало, что удары наносились в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам ТЭК России, использовалось высокоточное оружие и беспилотники. Все назначенные объекты были поражены.

Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.