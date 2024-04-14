Москва, 14 апреля, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале вступивший в силу закон, согласно которому в Германии теперь можно каждый год по желанию «менять пол».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», — написала она.

Захарова уточнила, что детям до 14 лет в Германии для смены пола необходимо заявление родителей, а после этого возраста люди уже могут сами принимать данное решение. При этом она задалась вопросом, почему разрешили делать такой выбор только раз в год.

«Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — отметила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Захарову удивил список «гендеров» в анкете из отеля в Швейцарии. Она опубликовала фотографию документа и иронически прокомментировала его содержание.

«Мне понравились опции «наполовину мужчина» и «наполовину женщина». Кентавр и русалка что ли?» — написала она.

Ранее Захарова иронически прокомментировала решение США внести в список антироссийских санкций ограничения в отношении детского оздоровительного лагеря «Артек». Она отметила, если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или место для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами.