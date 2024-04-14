Бухарест, 14 апреля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. У берегов Румынии обнаружили ударный морской дрон, конструкция которого содержала как советские, так и американские элементы, сообщило 14 апреля издание Naval News.

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Беспилотник был обнаружен 3 апреля в 20 милях к востоку от Тузлы. Его изучили и двумя днями позднее уничтожили.

В публикации отмечается, что основой беспилотного аппарата была жёстко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом, произведённая американской компанией Silver Ships. В то же время на деревянной раме дрона была прикреплена боевая часть от советской противокорабельной ракеты П-20 «Термит».

Кому принадлежит обнаруженный дрон, неизвестно. Доступ к боевым частям указанных противокорабельных ракет есть как у России, так и у Украины, отметили авторы. Они полагают, что беспилотник, вероятнее всего, украинский, поскольку ранее компания Silver Ships в рамках военной помощи США киевскому режиму поставляла на Украину суда, тип которых официально не указывался.

В ноябре 2023 года американская газета New York Times сообщила, что украинские военные инженеры совместно со специалистами из США разработали «оружие-франкенштейна» — «новые» комплексы противовоздушной обороны, представляющие собой гибрид советской техники и американских зенитных ракет.

Речь шла о скрещивании ракеты «земля-воздух» западного образца с модернизированными пусковыми установками или радарами советских времен, имевшимися на вооружении у ВСУ. Отмечалось, что на такой шаг Киев решился на фоне исчерпания запасов ракет советского производства и общей нехватки вооружений.