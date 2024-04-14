Москва, 14 апреля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Власти Израиля ни разу не выступали с осуждением террористических ударов киевского режима по российским регионам, заявила 14 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так она прокомментировала высказывания посла Израиля в России Симоны Гальперин, заявившей, что Израиль ожидает от России осуждения массированного ракетного удара Ирана.

«Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий (главы киевского режима Владимира — Прим. ред.) Зеленского со стороны израильских официальных лиц. Тех самых преступных, террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана отмечали, что атака носила ограниченный характер, но если Израиль предпримет ответные меры, то новый удар Тегерана будет значительно более масштабным. Израиль ответит на атаку Ирана подходящим образом и в подходящее время, заявил в свою очередь министр военного кабинета страны Бени Ганц.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.