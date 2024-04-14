Москва, 14 апреля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амирабдоллахиан провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил 14 апреля МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ведомство отметило, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

«Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществлённый 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу Посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей ИРИ (Исламской Республики Иран — Прим. ред.)», — сообщила пресс-служба МИД.

В ходе беседы было отмечено, что дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые провокации могут привести к росту напряжённости, сказано в сообщении. Совбез ООН должен в приоритетном порядке стараться не допустить подобные сценарии и устранить их первопричины, отмечается также в заявлении.

Лавров и Амирабдоллахиан также обсудили ситуацию в секторе Газа, высказавшись за немедленное прекращение огня, решение гуманитарных проблем и создание условий для переговоров в соответствии с резолюциями ООН об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана отмечали, что атака носила ограниченный характер, но если Израиль предпримет ответные меры, то новый удар Тегерана будет значительно более масштабным. Израиль ответит на атаку Ирана подходящим образом и в подходящее время, заявил в свою очередь министр военного кабинета страны Бени Ганц.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

Развитие ситуации в регионе будет зависеть от действий Израиля и США, вероятен сценарий эскалации напряжённости без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана, отмечал в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.