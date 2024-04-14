Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оставила без изменений инструкции безопасности, до вечера понедельника закрыты учебные заведения, запрещены собрания более тысячи человек. Об этом говорится в сообщении армии в её Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«После оценки ситуации предписания Командования тыла остаются неизменными и действуют до завтрашнего дня, понедельника, 15.04.2024, до 23.00 по израильскому времени (совпадает с мск)», — сказано в сообщении.

Вечером 13 апреля армия Израиля сообщила, что из-за предполагаемой атаки со стороны Ирана в Израиле отменяются занятия в образовательных учреждениях, а также все собрания численностью более тысячи участников.

Ранее жительница Тель-Авива Ирина Погуляй рассказала, что после атаки Ирана на Израиль в городе временно закрыли образовательные учреждения. При этом магазины, кафе и предприятия продолжают работать, в городе сохраняется спокойствие.

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Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Операция, получившая название «Правдивое обещание», продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

В ответ на ночные атаки Израиль нанёс удар по крупному объекту по производству оружия шиитского движения «Хезболла» в районе населённого пункта Наби-Шит на территории Ливана, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

Кроме того, Иран пригрозил США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.