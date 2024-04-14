Москва, 14 апреля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. До конца 2024 года власти Москвы планируют полностью обновить парк на третьем Центральном диаметре (МЦД-3), сообщил 14 апреля мэр столицы Сергей Собянин.

Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

За год в Москве появилось 19 новых поездов «Иволга 3.0», которые работают на этом диаметре. Поезда на 97% состоят из российских комплектующих, отличаются повышенной эргономичностью и низким уровнем шума, отметил мэр.

«В «Иволге» третьего поколения — удобнее кресла, больше сидячих мест, 1,6 тыс. зарядных устройств, в том числе для электросамокатов. Установлены климат-контроль с системой обеззараживания и адаптивное освещение. Утром лампы дают яркий, холодный, бодрящий свет, а вечером, наоборот, мягкий и успокаивающий. Подсветка есть даже под креслами», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

За счёт динамичного разгона и торможения эти поезда движутся быстрее предыдущих моделей, добавил мэр.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что маршруты Московских центральных диаметров будут продлены до 11 регионов Центрального транспортного узла. Готовятся подходы к реализации продления МЦД, разрабатываются технико-экономическое обоснование и оценка необходимых вложений в проект, отметил вице-премьер.

Собянин в феврале 2024 года заявил, что модернизация и развитие транспортной системы Москвы до 2030 года являются наиболее амбициозной программой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы. Речь пойдёт о развитии рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла, также проект затронет создание сети высокоскоростных магистралей, отметил мэр.