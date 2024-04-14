Москва, 14 апреля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Свыше 300 столичных предприятий присоединились к национальному проекту «Производительность труда» с 2022 года, сообщил 14 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«306 столичных компаний стали участниками нацпроекта «Производительность труда». Нацпроект реализуется в Москве с 2022 года. Он помогает предприятиям найти внутренние резервы для развития, модернизации технологий и повышения зарплат. Почти две трети участников — 193 предприятия — относятся к малому и среднему бизнесу, 113 — к крупному», — написал он.

По словам Собянина, среди лидеров — участников нацпроекта в Москве — предприятия обрабатывающей сферы, торговли и строительства.

Мэр Москвы отметил, что около половины участников нацпроекта уже завершили первый этап реализации нацпроекта. Так, выработка на пилотных бизнес-процессах в таких компаниях в среднем выросла на 60%, время протекания процессов сократилось на 38%, а неиспользуемые запасы уменьшились на 37%.

«Суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте составил 5 млрд рублей. До конца 2024 года в нём смогут принять участие больше 400 московских предприятий», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Владимир Путин, выступая на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов, заявил, что повышение производительности труда в России сегодня критически важно. Глава государства отметил, что экономика страны будет в ближайшие годы испытывать дефицит кадров.

Путин также заявил, что Россия обязательно будет самостоятельно производить все необходимые товары, включая оборудование, медикаменты, транспорт, станки, а также потребительские товары. Нужно увеличить объёмы производства российских товаров и это будет сделано, отметил глава государства.