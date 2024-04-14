Лондон, 14 апреля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Россия может освободить оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

РИА Новости/ Константин Михальчевский

«Ещё остаётся 45 городов. Русские сейчас занимаются тем, что занимают эти города один за другим. Кажется, этот процесс ускоряется, потому что, получив контроль над одним, они открывают путь к другому», — сказал Меркурис.

По его словам, в центральной части Донбасса постепенно сокращается количество оставшихся неосвобождёнными городов, а театр военных действий становится более открытым.

Как передавало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может лишиться части своих территорий, особенно Одессы и Харькова, которые вполне могут отойти России. Он также отметил, что российские военные движутся вперёд.

Ранее Макгрегор заявил, что большие потери ВСУ говорят о скором завершении конфликта. По словам бывшего военного, на данный момент украинская армия ежедневно теряет больше бойцов, чем когда-либо с начала конфликта. Согласно его оценкам, потери ВСУ составили более полумиллиона военных, и их число будет увеличиваться.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что режим Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.