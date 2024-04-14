На Западе заявили, что Россия может взять под контроль ещё 45 городов
Британский эксперт Меркурис: Россия может взять под контроль ещё 45 городов
Лондон, 14 апреля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Россия может освободить оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«Ещё остаётся 45 городов. Русские сейчас занимаются тем, что занимают эти города один за другим. Кажется, этот процесс ускоряется, потому что, получив контроль над одним, они открывают путь к другому», — сказал Меркурис.
По его словам, в центральной части Донбасса постепенно сокращается количество оставшихся неосвобождёнными городов, а театр военных действий становится более открытым.
Как передавало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может лишиться части своих территорий, особенно Одессы и Харькова, которые вполне могут отойти России. Он также отметил, что российские военные движутся вперёд.
Ранее Макгрегор заявил, что большие потери ВСУ говорят о скором завершении конфликта. По словам бывшего военного, на данный момент украинская армия ежедневно теряет больше бойцов, чем когда-либо с начала конфликта. Согласно его оценкам, потери ВСУ составили более полумиллиона военных, и их число будет увеличиваться.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что режим Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.