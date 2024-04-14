Москва, 14 апреля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Атака на объекты Израиля была успешной благодаря тому, что Иран смог грамотно прорвать систему противовоздушной обороны (ПВО) этой страны. Такое мнение 14 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Zuma\TASS Запуск беспилотника в сторону Израиля

«Иран запустил несколько сотен беспилотных летательных аппаратов «Шахед» в разных направлениях, что перегрузило систему израильской ПВО и заставило её израсходовать большую часть ракет на них. Вторым эшелоном уже шли баллистические ракеты с разделяющимися боеголовками. Это не гиперзвуковые ракеты, которых нет на вооружении Ирана. Израильский «Железный купол» оказался не приспособлен к перехвату баллистических ракет с разделяющимися боеголовками в условиях большой физической нагрузки», — отметил военный эксперт.

Он добавил, что это «купол» был создан для защиты от примитивных ракет, которые использовались при запусках из сектора Газа. Однако для более современных ракет его проницаемость стала очевидна. Это было понятно ещё несколько десятилетий назад, когда американские системы Patriot пытались сбивать достаточно примитивные ракеты Ирана. Тогда эффективность действия этих систем оценивалась на уровне 43%. Американцы пытались интерпретировать эти показатели, доводя их до 62%, но даже в их интерпретации треть ракет проходила систему ПВО.

Сейчас ситуация изменилась. Стало очевидно, что дешёвые беспилотники в состоянии перегрузить практически любую систему ПВО. Не существует системы противовоздушной обороны, которая могла бы полностью обеспечить стопроцентную непроницаемость какой-либо зоны. Поэтому Израилю, который со всех сторон окружен противниками, стоит с ними договариваться. В противном случае даже при поддержке США его можно уничтожить или нанести ему такой ущерб, при котором он не сможет функционировать как военизированное государство.

В свою очередь капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин указал на то, что поступают противоречивые сообщения о ходе событий. Израильская сторона утверждает, что было сбито 99% иранских ракет и беспилотников, что похоже на риторику киевского режима, который также заявлял о почти полном уничтожении украинскими ПВО российских ракет, несмотря на то, что Вооружённые силы России эффективно поражают украинские цели. Иранская же сторона утверждает, что были успешные попадания в цель.

«Скорее всего, баллистические ракеты действительно прошли успешно, миновав противовоздушную оборону Израиля, которая считается одной из лучших в мире. Атака Ирана была массированной, использовалось более 300 изделий, и не все удалось перехватить Израилю. Даже самая современная система противовоздушной обороны при массированной атаке может пропустить цель. Возможно, из-за израильской ПВО удары Ирана были не такими эффективными, как он рассчитывал. Шансы пробить «Железный купол» Израиля имели баллистические ракеты, так как они движутся с большой скоростью», — пояснил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов отметил, что своей массированной атакой Иран рассеял миф о непобедимости системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля. Он подчеркнул, что удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону. 1 апреля Израиль своим ракетным ударом разрушил здание консульства Ирана в Дамаске. Среди погибших оказались два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи, также ударе погибли ещё пятеро представителей этого военного формирования.

Как отметил Курбанов, Израиль считал, что у него самая продвинутая в мире система противовоздушной обороны. Однако Иран достиг своих целей, он не нападал на мирных людей. Целью Ирана была военная база, и он её поразил. По оценке израильских экспертов, атака Ирана обошлась экономике Израиля порядка 1,5 млрд долларов, и это при том, что Иран использовал менее одного процента своего арсенала.

Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран проинформировал соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до её начала.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отметил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана на Израиль выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

НАТО после атаки Ирана на Израиль призывает к сдержанности. Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль.

Американский телеканал CNN сообщил, что Израиль ответит на массированную атаку Ирана, однако масштабы и параметры ответа на данный момент не определены.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотят расширения эскалации на Ближнем Востоке после массированных ударов Ирана по Израилю.

Министр без портфеля в узком кабинете военных действий Бени Ганц заявил, что Израиль намерен создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.