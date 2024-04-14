Москва, 14 апреля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Актриса электротеатра «Станиславский» Инна Головина ушла из жизни на 50-м году жизни после тяжёлой болезни, сообщила 14 апреля пресс-служба театра на своём сайте.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Сегодня ночью от нас ушла Инна Головина. Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и её номера в серии наших концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение», — сказано в сообщении.

В театре также отметили, что последние несколько лет Головина мужественно сражалась с тяжёлой болезнью. Театр также выразил соболезнования родным и близким актрисы.

«Театр скорбит и приносит глубокие соболезнования семье Инны. Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека», — сказано в публикации.

Головина родилась 20 сентября 1974 года. Окончив театральный факультет Саратовской консерватории, несколько лет работала в театрах Саратова и Краснодара. Позднее поступила во ВГИК и после его окончания была приглашена в Театр имени К. С. Станиславского.

Она играла Фриду в «Мастере и Маргарите», Актрису в «Чеховщине», Зинаиду Михайловну в «Иване Васильевиче…» и другие роли. Также она снималась в сериалах «Склифосовский-6», «Дальнобойщики» и «День рождения Буржуя».