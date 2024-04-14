Вашингтон, 14 апреля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Отражение израильской армией атаки Ирана в ночь на 14 апреля свидетельствует о превосходстве армии Израиля над иранской, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Alex Proimos

Можно говорить и о превосходстве над иранской армией войск западных стран, в том числе США, которые помогали Израилю отражать атаку, сказал Кирби в эфире телеканала Fox News. Почти все ракеты и беспилотники Ирана были сбиты, отметил он.

«Потрясающее подтверждение превосходства израильской армии, а также нашей армии», — заявил Кирби.

Позднее в интервью CBS Кирби также назвал удар Ирана по Израилю «крайне безуспешным».

«Они хотели нанести ущерб, в этом нет сомнений. Но это было крайне безуспешно», — сказал координатор.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана отмечали, что атака носила ограниченный характер, но если Израиль предпримет ответные меры, то новый удар Тегерана будет значительно более масштабным. Израиль ответит на атаку Ирана подходящим образом и в подходящее время, заявил в свою очередь министр военного кабинета страны Бени Ганц.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации позднее сообщил, что президент США Джозеф Байден в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил ему, что США не станут участвовать в операциях против Ирана. Байден считает, что атака Ирана на Израиль не перерастёт в полномасштабную войну, отмечал Кирби.

Иран впервые нанес прямой ракетный удар по Израилю, и проведённая им атака не оставляет Израилю шансов втянуть США в войну, отметил ранее в своём материале для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.