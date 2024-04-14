Орск, Оренбургская область, 14 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В Орске 15 апреля начнётся полноценная работа по уборке и обеззараживанию территории, сообщил 14 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«В понедельник мы полноценно развернем работу в городе Орске по уборке, чистке и обеззараживанию», — сказал Паслер, слова которого передаёт ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, также глава региона сообщил, что в пострадавшем от паводка Орске 3200 домов и приусадебных участков освободились от воды, динамика падения её уровня устойчивая.

В Оренбургской области, уточняло правительство региона, за прошедшие сутки вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населённых пунктах и двух СНТ. На территории 18 муниципальных образований в 62 населённых пунктах и 39 СНТ подтопленными остаются 13 491 жилой дом и 20 654 приусадебных участка.

Паслер ранее информировал, что в Орске подключили к электроэнергии 2295 домов и квартир, а к газоснабжению — 2478 домов.

12 апреля мэр города Василий Козупица заявил, что в Советском районе Орска вода заметно убывает, нормализовалась ситуация в отдалённых поселках. Люди начинают покидать ПВР. На Ириклинском водохранилище объём притока воды сравнялся с объёмом сброса.

МЧС России отмечало, что в российских регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки.