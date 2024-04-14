Оренбург, 14 апреля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Оренбургские полицейские в зоне паводка обеспечивают безопасность жителей и восстанавливают гражданам утраченные документы, сообщила 14 апреля официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк в своём Telegram-канале.

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«Основной задачей полицейских остаётся охрана имущества граждан на подтопленных территориях. Ежедневно для этих целей в регионе привлекаются более 2000 сотрудников, из них почти 1000 полицейских работают в областном центре», — написала она.

По словам Волк, мобильные наряды полиции патрулируют территорию на катерах и моторных лодках, дежурят в зонах возможного подтопления. Жители региона оказывают содействие сотрудникам полиции в мероприятиях по охране имущества, своевременно сообщают о подозрительных лицах.

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«Все подобные сообщения оперативно проверяются, два из них уже подтвердились: задержаны подозреваемые в покушении на кражу личного имущества», — уточнила она.

Также, добавила официальный представитель МВД, новые паспорта взамен утраченных или пришедших в негодность в кратчайшие сроки оформлены и выданы 162 пострадавшим в результате стихии. Она рекомендовала жителям для восстановления документов обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, написать заявление и предоставить фотографии.

Как передавало ИА Регнум, в Оренбургской области за прошедшие сутки вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населённых пунктах и двух СНТ. На территории 18 муниципальных образований в 62 населённых пунктах и 39 СНТ подтопленными остаются 13 491 жилой дом и 20 654 приусадебных участка.

13 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок в Оренбурге достиг пика. При этом в Орске ситуация стабилизируется, вода уходит. В городе начали уборку и восстановительные работы. К очистке территорий привлекут 100 бригад, оснащённых всеми необходимыми инструментами и оборудованием. Губернатор поручил местным властям проводить работы в ускоренном темпе, а после завершения уборки провести санитарную обработку.

Глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявляло министерство.