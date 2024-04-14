Вашингтон, 14 апреля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не хотят расширения эскалации на Ближнем Востоке после массированных ударов Ирана по Израилю. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

Global Look Press

«Мы, очевидно, будем бдительны к любой потенциальной угрозе нашим силам в регионе. Но президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) ясно дал понять, что мы не стремимся к войне. Мы не ожидаем эскалации и, конечно же, не ожидаем войны с Ираном», — сказал Кирби в эфире ABC.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Постпредство Ирана при ООН заявило, что удар по Израилю был нанесён в соответствии со статьёй 51 Устава всемирной организации о праве на самооборону.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран проинформировал соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до её начала.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отметил, что операция Ирана против Израиля завершена, но вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости.

Израиль ответит на атаку Ирана подходящим образом и в подходящее время, отметил в свою очередь министр военного кабинета страны Бени Ганц.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон сдерживает ближневосточный конфликт, в отличие от украинского, из-за возможного ущерба для собственных интересов. По его словам, гибель людей в Газе ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а из-за конфликта между Израилем и Ираном неопределённость растёт.