Саратов, 14 апреля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Массовая драка произошла на пешеходной улице в центре Саратова, один из её участников попытался задавить людей автомобилем. Видео инцидента появилось 14 апреля в Сети.

Кадр из видео

Потасовка началась возле гостиницы «Волга» на проспекте Столыпина. На кадрах видна большая группа мужчин, некоторые вооружены палками.

В какой-то момент в толпу врезался автомобиль «Лада Приора» и стал кружить по улице, люди разбегались от него в стороны.

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«Палки достали… пойдём отсюда», — сказала за кадром девушка.

В результате наезда автомобиля пострадал один человек, его увезли в больницу. Водителя и пассажира «Приоры» — местных жителей 2002 и 1999 годов рождения — доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщили в пресс-службе управления МВД по Саратовской области.

В ведомстве отметили, что заявлений о массовой драке, предшествующей ДТП, не поступало, из больниц не сообщали о приёме пострадавших. Процессуальные решения будут приняты по итогам проверки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Новосибирске пьяный водитель на скорости выбросил из минивэна двух пассажирок, сбил мужчину и устроил драку. Инцидент произошёл в микрорайоне Чистая слобода и попал на камеры видеонаблюдения. После того, как из автомобиля выпали женщины, его попытался остановить один из прохожих, но водитель сбил мужчину. Позже минивэн вернулся на то же место, после чего началась потасовка между прохожими и мужчиной, покинувшим автомобиль. В произошедшем разбирается полиция.