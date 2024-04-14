Дамаск, 14 апреля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Иран наносил удары по Израилю в рамках права на самооборону. Об этом 14 апреля говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA.

SalamPix/ABACA/ТАСС

«Иранские удары по израильским военным целям состоялись в рамках осуществления Ираном права на самооборону и в соответствии со статьёй 51 Устава ООН», — заявил сирийский МИД.

Отмечается, что Сирия выражает солидарность с Ираном.

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Как передавало ИА Регнум, 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси заявил, что удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону. Он подчеркнул, что операция была подготовлена и исполнена в ответ на агрессивные действия Израиля против объектов и интересов Ирана, а в особенности в ответ на нападение на иранское посольство в Дамаске.

Постпредство Ирана при ООН заявило, что удар по Израилю был нанесён в соответствии со статьёй 51 Устава всемирной организации о праве на самооборону.

В ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отметил, что операция Ирана против Израиля завершена, но вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости.