Киев, 14 апреля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. После потери позиций в направлении Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пишет 13 апреля издание «Украинская правда».

Serhii Hudak/Global Look Press

«После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024 года идут тяжёлые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде «Добровольческий украинский корпус» (ДУК) начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения», — говорится в публикации.

По данным издания, военное руководство разных уровней интересовало, почему на направлении Часова Яра «проседает» такое мотивированное подразделение. После проверки были выявлены проблемы внутри самой бригады. В частности, командиры первыми отправляли в бой тех, кто перевёлся к ним недавно. И, за неимением опыта, они теряли позиции.

Источник издания уточняет, что это была не единственная причина проблем с боеспособностью бригады. Однако корень нынешней проблемы лежит в определённой степени невозможности переформатирования бывшего добровольческого подразделения в регулярную бригаду ВСУ.

«После переформатирования ДУКа в 67-й бригаде добровольцам пришлось жить «по армейским лекалам», в частности прислушаться к решениям новоназначенного армейского командования. Ведь у бывших руководителей ДУКа не было воинских званий, которые позволили бы занять им руководящие должности», — пишет «Украинская правда».

С февраля 2022 года Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошёл в состав ВСУ. В 2023 году ДУК разделился на две части: одна присоединилась к силам специальных операций, другая — стала 67-й отдельной механизированной бригадой.

Как передавало ИА Регнум, российская армия фактически взяла под контроль все ведущие в Часов Яр дороги, заявлял в начале апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, город постепенно стал терять статус важного логического центра для ВСУ, каковым являлся с 2014 года.

Главком ВСУ Александр Сырский 6 апреля признал сложную обстановку на всех участках фронта для украинской армии. При этом катастрофическая ситуация сложилась на трёх направлениях. Сырский добавил, что самые ожесточённые бои идут в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное и Часов Яр. Российские войска давят на украинскую оборону, стремясь выбить ВСУ на краснолиманском и херсонском направлениях, констатировал главком.

Командование ВСУ пытается сделать из города Часова Яра в ДНР сплошной укрепрайон, заявил 4 апреля военный эксперт Андрей Марочко. Украина, по его словам, направила к городу большое количество военной техники и личного состава, однако российская армия нанесла по ним удары, и боевики понесли большие потери.