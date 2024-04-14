Москва, 14 апреля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Российские телеканалы не стали готовить праздничные программы в честь юбилея певицы Аллы Пугачёвой.

Илья Питалев/РИА Новости Алла Пугачева

Так, программы отсутствуют в сетках вещания на сайтах федеральных каналов, а также на онлайн-платформе СМОТРИМ.

75-летний юбилей Пугачёва отметит 15 апреля.

Как передавало ИА Регнум, в честь своего юбилея уехавшая за границу Пугачёва намерена устроить гастроли по странам Европы. По словам музыкального продюсера Сергея Дворцова, певица намерена отметить юбилей ярко.

До этого Аллу Пугачёву в России предложили признать иностранным агентом. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что соответствующую процедуру уже начала Генеральная прокуратура РФ, которая направила просьбу в Министерство юстиции страны.

Сообщается, что Пугачёву потребовали признать иноагентом после её заявления, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Ранее Алла Пугачёва выложила в соцсети видеообращение, в котором заявила, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются».

Так она отреагировала на слова российского певца Стаса Михайлова о том, что артисты, которые сбежали из России и теперь поливают её грязью, приползут назад на коленях, поняв, что ничего из себя не представляют.

Он отметил, что именно Россия сделала артистов значимыми и узнаваемыми, а потому они поступают некорректно, когда ругают свою страну.