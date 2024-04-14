Москва, 14 апреля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили 14 апреля в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, российская система ПВО за прошедшие сутки уничтожила в зоне спецоперации три управляемые авиабомбы Hammer и JDAM и снаряд системы залпового огня HIMARS. Общее количество украинских беспилотников, уничтоженных с начала СВО, увеличилось до 20 867 единиц.

За неделю российские военные уничтожили в зоне спецоперации пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов противника. По данным ведомства, ВСУ остались без пяти установок ЗРК SAMP/T франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также двух радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.