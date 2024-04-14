Бухарест, 14 апреля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. На побережье Румынии нашли ударный морской беспилотник, который содержит детали советского и американского производств, пишет издание Naval News.

US Navy/ Globallookpress

Отмечается, что дрон нашли в водах Румынии 3 апреля в 32 км к востоку от Тузлы. Сообщается, что 5 апреля румынские силы уничтожили лодку в результате контролируемого взрыва. Позже выяснилось, что беспилотник спроектирован на основе американской лодки AM-800 с алюминиевым корпусом, которые производятся в штате Алабама.

Длина беспилотной лодки составила 9,5 метра. Судно оснастили боевой частью советской противокорабельной ракеты П-20 «Термит» с 500 кг взрывчатки. При этом управление лодкой происходило посредством спутниковой связи Starlink.

На данный момент эксперты пытаются выяснить, кому именно принадлежит находка.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Минобороны сообщило об уничтожении у побережья Крыма украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

22 ноября прошлого года в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Беспилотники следовали в направлении Крыма. Все объекты были уничтожены.

В России создаются первые российские морские дроны. Их испытают в зоне спецоперации на Украине. Отмечалось, что Минобороны для ВМФ закупило универсальные безэкипажные катера на базе платформы типа «Визир».

Безэкипажные катера способны разгоняться до 80 км в час, перевозить взрывчатку весом до 600 кг и преодолевать более 200 км. Дроны также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, одна из главных задач в акватории Чёрного моря состоит в расширении зоны надводной разведки. И именно для усиления охраны, защиты акватории и её патрулирования создаются российские опытные образцы морских дронов.