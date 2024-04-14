Донецк, 14 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Артистка балета Музыкально-драматического театра имени Бровуна в Донецке Александра Ежунова скоропостижно скончалась на 42-м году жизни. Об этом художественный руководитель театра Наталья Волкова сообщила вечером 13 апреля в соцсети «ВКонтакте».

Музыкально-драматический театр им. Бровуна

«Сегодня коллектив театра потрясён трагическим известием. Молодая, талантливая артистка балета Александра Ежунова скоропостижно ушла из жизни», — написала Волкова.

Худрук не назвала причину смерти балерины, отметив лишь, что «сердце Александры остановилось». Она назвала кончину артистки невосполнимой утратой для большой театральной семьи и выразила соболезнования её родным и близким.

У балерины остались муж и дети.

Александра Ежунова окончила Донецкое училище культуры в 2003 году, через год поступила в труппу донецкого драмтеатра. За 20 лет она выступала более чем в 40 постановках, в числе которых «Энеида», «Свадьба Фигаро», «За двумя зайцами» и другие. Её супруг Станислав Парфёнов также служит артистом балета.