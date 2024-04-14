Тегеран, 14 апреля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Иран в ходе ударов по Израилю применил как минимум семь гиперзвуковых ракет. Об этом 14 апреля сообщил иранский гостелеканал Press TV.

Tasnim News Agency

Отмечается, что при атаке на авиабазу Неватим применено по меньшей мере семь гиперзвуковых ракет. Причём, по данным канала, ни одна из них не была перехвачена «беззащитным Израилем».

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран проинформировал соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до её начала.

В ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Ранее власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.