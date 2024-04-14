Посёлок городского типа Александровка, ДНР, 14 апреля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на пассажирский автобус в Александровке под Донецком, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

РИА Новости / Сергей Батурин

«Населенный пункт Александровка: в результате сброса ВОП с БПЛА на маршрутный автобус по улице Школьной ранена женщина 1951 года рождения», — сказано в сообщении, опубликованном в канале сразу после атаки.

Позднее представительство ДНР в СЦКК уточнило, что в результате атаки украинского дрона ранения получила ещё одна женщина 1964 года рождения.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля МЧС показало последствия атаки украинского БПЛА по спасателям в Горловке в ДНР. Там днём ранее после сброса взрывоопасного предмета с дрона загорелся частный дом. Во время тушения пожара произошла повторная атака с украинского дрона, в результате чего пострадали двое сотрудников МЧС России.

Также мэр Горловки Иван Приходько информировал, что из-за обстрела ВСУ в Горловке ранения получили семь человек, в том числе двое детей. По его словам, ВСУ ведут целенаправленный обстрел жилого массива в Никитовском районе, применяя кассетные боеприпасы. Также он предупредил, что в жилом массиве после обстрела были выявлены суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик». Мэр напомнил, что при обнаружении такого боеприпаса его нельзя трогать.