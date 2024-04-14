Москва, 14 апреля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Израиль ранее не осуждал преступления и теракты Украины в отношении России и регулярно поддерживал действия главы киевского режима Владимира Зеленского. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв израильского посла Симоны Гальперин в Москве осудить атаку Ирана по еврейскому государству.

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«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц», — написала дипломат в Telegram-канале.

Кроме того, представитель МИД добавила, что официальный Тель-Авив выступал в поддержку террористических и преступных действий киевского режима, в результате которых погибли мирные люди и уничтожается гражданская инфраструктура.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Израильская армия в свою очередь нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Позже МИД России в своём заявлении после атаки Ирана на Израиль выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН.

Отличие конфликта Ирана и Израиля от событий на Украине состоит в том, что ближневосточный конфликт Вашингтон сдерживает, поскольку его эскалация может нанести ущерб самим властям США, заявил ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Развитие ситуации в регионе будет зависеть от действий Израиля и США, вероятен сценарий эскалации напряжённости без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана, отмечал в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.