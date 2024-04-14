Москва, 14 апреля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Своей массированной атакой Иран рассеял миф о непобедимости системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля. Такое мнение 14 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

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Он подчеркнул, что удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону. 1 апреля Израиль своим ракетным ударом разрушил здание консульства Ирана в Дамаске. Среди погибших оказались два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи, также ударе погибли ещё пятеро представителей этого военного формирования.

«Многие думали, что Иран не ответит на атаку Израиля, поскольку у последнего есть ядерные арсеналы, за ним стоят США и Европа. Но Иран видел, как американцы уходили из Афганистана, из Ирака. Стало понятно, что они уже не сила. Руководство Ирана прекрасно понимает, что если не даст ответ на агрессию, то Израиль может предпринять дальнейшие шаги. Иран заранее предупредил Израиль об ответе на атаку, тем самым дал ему возможность подготовиться к ней. В результате ночной операции Иран проверил работу своих дронов, оценил их уязвимость и точность попадания в цель», — отметил востоковед.

Как отметил эксперт, Израиль считал, что у него самая продвинутая в мире система противовоздушной обороны. Однако Иран достиг своих целей, он не нападал на мирных людей. Целью Ирана была военная база, и он её поразил. По оценке израильских экспертов, атака Ирана обошлась экономике Израиля порядка 1,5 млрд долларов, и это при том, что Иран использовал менее одного процента своего арсенала.

Иран развеял миф о непобедимости системы противовоздушной обороны Израиля. Несмотря на то, что в воздух поднимались американские и европейские истребители для противодействия дронам, иранские беспилотники достигли цели. Иран показал, что может дать ответ всем. Вместе с Россией он делает большие шаги для создания многополярного мира, добавил Курбанов.

Как передавало ИА Регнум, Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отметил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон сдерживает ближневосточный конфликт, в отличие от украинского, из-за возможного ущерба для собственных интересов. По его словам, гибель людей в Газе ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а из-за конфликта между Израилем и Ираном неопределённость растёт.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана на Израиль выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

НАТО после атаки Ирана на Израиль призывает к сдержанности. Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль.

Американский телеканал CNN сообщил, что Израиль ответит на массированную атаку Ирана, однако масштабы и параметры ответа на данный момент не определены.

Российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров отметил, что если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решит нанести ответный удар по ядерным объектам Ирана, Тегеран может предпринять более мощные действия в отношении Израиля. У Ирана есть значительно более мощные средства поражения, например ракеты «Хейбар Шекан» с дальностью полёта 1450 километров с боеголовками весом 550 килограмм, добавил он.