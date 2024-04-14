Тегеран, 14 апреля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Иран проинформировал соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до её начала. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

Iranian Army Office/Global Look Press

«Мы оповестили соседние страны за 72 часа до удара», — приводит слова главы иранского МИД телеканал Al Hadath.

Как сообщало ИА Регнум, Иордания заявила, что перехватила беспилотники, запущенные из Ирана в сторону Израиля и нарушившие воздушное пространство страны. Кроме того, Иордания и Ирак закрывали свои воздушные пространства для авиации на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю.

В ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Ранее власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.