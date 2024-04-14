Москва, 14 апреля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание с членами правительства и совещание с членами Совета безопасности РФ, рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Алексей Никольский / ТАСС

«Ежедневные рабочие встречи с акцентом на работу с регионами, совещание с членами правительства, совещание с членами Совета безопасности», — сообщили в программе о графике российского лидера.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин провёл 11 апреля оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсудил вопросы развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С докладом по теме встречи выступил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.