Лондон, 14 апреля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Истребители ВВС Великобритании участвовали в отражении иранской атаки на Израиль в ночь на 14 апреля, заявил глава британского правительства Риши Сунак, слова которого приводит агентство Reuters.

ТАСС/Dane Wiedmann/U. S. Navy/Planet Pix via ZUMA Press Wire)

«Я могу подтвердить, что наши самолёты действительно сбили несколько иранских ударных беспилотников», — сказал он.

Британский премьер также отметил, что если бы атака Ирана была успешной, последствия для региональной стабильности было бы трудно переоценить.

«Мы поддерживаем безопасность Израиля и региона в целом. Сейчас нам нужно, чтобы возобладало спокойствие», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Операция, получившая название «Правдивое обещание», продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отражении воздушной атаки Ирана, пообещав, что страна и израильский народ победят. Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил, в свою очередь, президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

Кроме того, Иран пригрозил США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы. Также МИД Ирана информировал, что довёл до сведения администрации США, что удар по Израилю носил ограниченный характер.

Кроме того, иранский МИД вызвал послов Великобритании, Германии и Франции из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников.

Российское внешнеполитическое ведомство в своём заявлении после атаки Ирана на Израиль выразило обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. К сдержанности призвало и НАТО. Как отметил пресс-секретарь военного блока Фарах Дахлаллу, нельзя допустить, чтобы события в регионе вышли из-под контроля.