Берлин, 14 апреля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на 14 апреля рейсы в Амман (Иордания), Бейрут (Ливан), Тель-Авив и Эрбиль (Ирак).

ТАСС/Helmut Fricke/dpa

Представитель компании сообщил агентству Reuters, что полёты в указанные города предполагается возобновить 15 апреля. Ранее Lufthansa также приостановила до 18 апреля полёты в Тегеран.

13 апреля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Росавиация ограничила использование воздушного пространства Ирака, Иордании и Израиля российскими авиакомпаниями. Совершать полёты в эти страны запретили до снятия ограничений, введённых властями указанных стран. Ограничения были сняты днём 14 апреля.

Также в ночь на 14 апреля «Аэрофлот» сообщал о задержках в целях безопасности вылетов рейсов в Египет и ОАЭ.

Выполнение рейсов в регион ограничили или приостановили и авиакомпании других стран мира, в том числе KLM, Emirates, Etihad Airways и Flydubai. Работа тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в ночь на 14 апреля также приостанавливалась.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрахим Раиси. Ранее власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

Развитие ситуации в регионе будет зависеть от действий Израиля и США, вероятен сценарий эскалации напряжённости без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана, отмечал в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.