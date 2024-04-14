Киев, 14 апреля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не смогут воевать без поддержки западных стран, заявил журналист и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Воевать без поддержки Запада мы, безусловно, не сможем, потому что Украина не построила никакой военной промышленности и не имеет самостоятельных экономических ресурсов», — сказал он в эфире украинского Пятого канала.

По его словам, сейчас Киеву нужно сосредоточиться на задаче «чтобы люди не закончились».

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля французское издание Le Figaro писало, что западные страны уже ожидают поражения Украины в конфликте с Россией.

Издание отмечало, что огромные потери в ВСУ, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью ударов России, делают любую атаку украинских военных «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».

На Западе стали чаще предупреждать о скором поражении Киева без дополнительной помощи его союзников, а сами украинцы уже совсем не горят желанием сражаться в рядах своей армии, заключило издание.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS сообщил, что киевский режим ожидает скорый коллапс, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха.