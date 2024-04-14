Москва, 14 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. В Москве на Новодевичьем кладбище 14 апреля захоронили урну с прахом народного артиста России Александра Ширвиндта.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что церемония захоронения была закрытой. Могила Ширвиндта находится рядом с могилами артистов Инны Чуриковой, Василия Ланового и режиссёров Владимира Меньшова и Глеба Панфилова.

Как передавало ИА Регнум, Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Причина смерти не называлась. Церемония прощания с артистом прошла 18 марта. Позднее его тело было кремировано.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта. Глава государства назвал артиста выдающимся актёром и режиссёром, умным, ярким и обаятельным человеком, легендой отечественного театра и кино.

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. В 1956 году он окончил Московское театральное училище имени Щукина, годом позже был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат «Мосфильма», позднее перешёл на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Художественным руководителем Театра сатиры Ширвиндт стал в 2000 году. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина. Ширвиндт также известен работами в кино — в частности, он сыграл в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки» и множестве других.