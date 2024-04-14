Одесса, Украина, 14 апреля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. В Одесской области неизвестные подожгли подстанции, в результате несколько населённых пунктов остались без света, передаёт 14 апреля киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на сообщения местных пабликов.

Global Look Press

В процитированных публикациях отмечается, что, в частности, в селе Кубей был подожжён резервный трансформатор, работавший вместо сгоревшего двумя месяцами ранее основного. Без энергоснабжения остались три села. По этим данным, поджигателя преследовали, но настичь не сумели.

Министерство энергетики Украины ранее сообщало, что на нескольких высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования, из-за чего четыре населённых пункта лишились энергоснабжения. Пожар ликвидировали.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 апреля российские войска нанесли очередной массированный удар по инфраструктурным объектам на территории Украины. Под удар попали объекты Харьковской, Запорожской, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областей.

Вооружённые силы России с 6 по 12 апреля нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ТЭК и ВПК Украины, сообщало Минобороны. Удары наносились в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам ТЭК России. Использовалось высокоточное оружие и беспилотники. Все назначенные объекты были поражены.

Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.

В марте 2024 года представитель одесского подполья сообщил журналистам, что в результате действий пророссийских партизан на складе ВСУ под Одессой были уничтожены более 50 беспилотников. Диверсию подпольщики провели ночью.